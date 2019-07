المتوسط:

بدأ بالمعهد الوطني للإدارة التابع لوزارة العمل والتأهيل دورة تدريبية في مجال ( إدارة التغيير والتطوير الوظيفي ).

ويشارك في الدورة عدد(25 ) متدربا يمثلون عدد ( 34 ) وحدة إدارية واقتصادية.

وتهدف الدورة الي تنمية قدرات ومهارات المشاركين ورفع كفاءتهم وتزويدهم بالمهارات والمفاهيم الأساسية والعلمية للإدارة التغيير وتطوير المنظمات وتنمية المهارات في إعادة هندسة التغيير لغرض الوصول لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمع وضمان الوصول إلى تحقيق الأهداف وتحقيق التغييرات المطلوبة.

The post المعهد الوطني للإدارة يبدأ برنامجه التدريبي في إدارة التطوير الوظيفي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية