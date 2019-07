المتوسط:

اختتم مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية بوزارة العمل والتأهيل البرنامج التدريبي المجاني في مجال “المهارات الإدارية”

البرنامج استمر لمدة خمسة أيام بواقع (20 ساعة تدريبية) وقدمت فيها المحاور الآتية:-

• التعامل مع الآخرين.

• إدارة الوقت .

• كتابة التقارير الفنية .

•إدارة الإجتماعات.

• الإتصال الفعال.

