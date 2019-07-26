سيالة يقدم التعازي للحكومة والشعب التونسي في وفاة السبسي

أعرب وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، عن بالغ تعازيه للحكومة والشعب التونسي في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية أمس الخميس.

وأشاد سيالة، بالدور الفاعل الذي لعبه الرئيس التونسي الراحل في مسار التوافق والحوار بين الأطراف التونسية المختلفة بما أسس لمصالحة وطنية شاملة في تونس الشقيقة. مؤكدا أن الرئيس التونسي الراحل كان متضامنا بشكل كامل وغير مشروط مع ليبيا وشعبها في المحافل الدولية والإقليمية ومشجعا لكل المبادرات التي تسعى لإيجاد حل سلمي لإنهاء الأزمة الليبية.

أعرب وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، عن بالغ تعازيه للحكومة والشعب التونسي في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية أمس الخميس.

وأشاد سيالة، بالدور الفاعل الذي لعبه الرئيس التونسي الراحل في مسار التوافق والحوار بين الأطراف التونسية المختلفة بما أسس لمصالحة وطنية شاملة في تونس الشقيقة. مؤكدا أن الرئيس التونسي الراحل كان متضامنا بشكل كامل وغير مشروط مع ليبيا وشعبها في المحافل الدولية والإقليمية ومشجعا لكل المبادرات التي تسعى لإيجاد حل سلمي لإنهاء الأزمة الليبية.

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