مادي يُوجه رسالة أخيرة لـ”شباب طرابلس الأبرياء”

دعا آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء ادريس مادي، سكان العاصمة طرابلس للابتعاد الفوري عن مقرات ومواقع تمركز المجموعات المُسلحة.

وفي رسالة أخيرة مُوجهة للمواطنين الأبرياء، طالب مادي بإبعاد عناصر هذه التشكيلات المُسلحة من الأحياء السكنية ومنعها من الانتشار داخلها.

وحذر آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش الوطني، شباب المنطقة الذين انجروا وراء هذه التشكيلات ودعاهم لترك السلاح والعودة إلى منازلهم قبل انهيار هذه المجموعات وتلاشي فرص العفو عنهم.

وكان مادي مادي قد أكد في تصريحات سابقة إن قوات الجيش نجحت في إنهاء المرحلة الأولى من العمليات، التي ركزت على استنزاف التشكيلات المسلحة، مشيراً إلى أن قوات الجيش تعكف على الإعداد والتحرك للمرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس.

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