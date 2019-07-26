الحبري: إعادة الإعمار هي المرحلة الحاسمة في تاريخ ليبيا

رأى محافظ المصرف المركزي بالبيضاء علي الحبري، أن إعادة الإعمار هي المرحلة الحاسمة في تاريخ ليبيا.

وقال الحبري في لقاء متلفز، “إن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى أموال ضخمة، وهذا الأمر بحاجة إلى حكومة واحدة، والمؤسسة النقدية في ليبيا، وهي المصرف المركزي، مسؤولة عن النقد الأجنبي واحتياطيات الدولة، وهو المسؤول بشكل أو بآخر كمحفز اقتصادي لعملية إعادة الإعمار”، موضحًا أن هذه العملية ستكلف الدولة عشرات المليارات، وبالتالي يجب عدم الاعتماد على النفط فقط في هذا المحور، ويجب الاعتماد على مصادر أخرى، واستخدام الوسائل الحديثة في تمويل البنية التحتية وإعادة الإعمار.

كما أكد الحبري، ضرورة الاتجاه إلى السوق العالمي، من خلال مؤسسة واحدة، وحكومة وطنية ذات أهداف محددة، وقيادة عامة تسيطر على أوضاع البلاد أمنيًا واستراتيجيًا، لما سيترتب عليه أن تكون عملية إعادة الإعمار سهل وميُسرة، وأن تكون هناك عناصر من كل أنحاء العالم ترغب في الحصول على جزء من هذه العملية، مُبينًا أن المناطق التي تشهد حروبًا يحدث بها بعض الارتباكات، فلابد أن تحدث عمليات نزوح على سبيل المثال، وأنه عندما يتم تحرير أي منطقة، لابد أن تتم عملية إعادة استقرار للحد الأدنى لمشاهد الحياة اليومية.

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