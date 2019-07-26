صنع الله من الصين: ليبيا سترفع إنتاجها النفطي

تقرير 218

زيارات مكوكية قام بها رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله للنفط في الثلاثة أشهر الأخيرة تنقل فيها بين قارة أمريكا وأوروبا وآسيا.

آخر الزيارات التي قام بها صنع الله كانت إلى الصين ورافقه فيها وفد كبير من رؤساء مجالس الإدارات للشركات النفطية الوطنية من بينهم أحمد عمار رئيس لجنة أدارة شركة الواحة للنفط ومحمد بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي بالإضافة إلى المستشار الفني للمؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة ومديرة إدارة تسويق النفط الخام نعيمة صواني.

صنع الله أكد من الصين إمكانية أن ترفع ليبيا إنتاجها بمقدار 400 الف برميل يوميا في حال استقرار الوضع الأمني مجددا، مُشددا على أن ليبيا ماضية في الرفع من إنتاجها اليومي إلى أعلى من مليونين برميل مع حلول عام 2023.

والتقى وفد المؤسسة فور وصوله إلى بكين مع نائب رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية هوو كيجن بالإضافة لمسؤولي شرة بتروتشاينا ورؤساء الشركات التابعة لمؤسسة البترول الوطنية.

وشدد صنع الله على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الصيني وأهمية مشاركة المؤسسات الصينية في مجالات الإنتاج والاستكشاف، وبحسب ماورد عن المؤسسة الوطنية للنفط فإن الطرفين يدرسان إمكانية إبرام مذكرة تفاهم في مجال النفط من شأنها تعزيز التعاون المشترك.

وكانت صحيفة “سيفتي فور سي” قد ذكرت في فبراير الماضي أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله سيزور الصين في الربع الأول من العام الجاري ألا أن الزيارة على ما يبدو تأجلت حتى الشهر الجاري نظراً لما تمر به طرابلس من أحداث.

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