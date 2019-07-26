وفاة السبسي تعقد الحسابات التونسية في الأزمة الليبية

دخل الملف الليبي في حسابات أكثر تعقيدا بعد إعلان وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، خصوصا أن الأزمة الليبية كانت محور تحركات مهمة هذا الأسبوع على الجانب التونسي، تجددت خلالها علامات القلق على تصريحات المسؤولين التونسيين.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في تونس أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، 93 عاما، توفي صباح الخميس في المستشفى العسكري بتونس، وتولى رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر رئاسة البلاد موقتا وفقا للدستور التونسي.

وقبل يوم واحد من إعلان وفاة السبسي، بدت لغة القلق واضحة في تصريحات رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد الذي أعرب عن قلق بلاده «البالغ لما تسببه الحرب بالقرب من العاصمة طرابلس من تهديد لحياة المدنيين»، مؤكدا أن «لا حل عسكريا للصراع في ليبيا»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وخلال لقاء الشاهد مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج الذي بدأ زيارة إلى تونس مساء أول من أمس الثلاثاء استهلها بلقاء القائم بالأعمال الأميركي جوشوا هاريس والسفير الألماني أوليفر أوفكتزا. رئيس الوزراء التونسي شدد على ضرورة العودة لمسار الحل السياسي، معلنا أن تونس تبذل كل الجهد لإنهاء القتال، الجاري قرب العاصمة طرابلس.

ولا يقتصر انعكاسات القلق التونسي على المحادثات الثنائية، بل إن وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، نقل القلق من تداعيات الأزمة الليبية «الخطيرة» على دول الجوار خلال لقائه أعضاء من الكونغرس الأميركي، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره لوضع حد للأزمة.

وخلال زيارته أميركا، تبادل الجهيناوي وجهات النظر مع أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حول تطورات الوضعين الإقليمي والدولي، خاصة الأزمة في ليبيا، وضرورة وقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

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تونس أكدت على لسان وزير الخارجية «أهمية اضطلاع المجموعة الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية بدور أكثر فاعلية من أجل إنهاء الصراع في ليبيا، ووضع حد لتداعياته الخطيرة على دول الجوار والمنطقة عموما».

وهبطت طائرة ليبية من نوع «L39»، اضطراريا في منطقة الجرف الأحمر بمدنين، وبعد الواقعة بساعات، أصدرت قاعدة الوطية الجوية بيانا أكدت فيه تبعية الطائرة إلى قوات القيادة العامة. وقالت وزارة الدفاع إن قائد الطائرة برتبة عقيد، أكد أن طائرته تعرضت إلى عطل فني. وكانت منظومة الدفاع الجوي تستعد لاعتراض الطائرة قبل هبوطها، وفق ما أعلنت الوزارة التونسية التي أوضحت أن طائرة عسكرية تونسية مشطت المنطقة، وأن السلطة القضائية العسكرية ستحقق في الواقعة.

وزارة الدفاع التونسية قالت إن هذه القضية سوف تسوى وفقا للأعراف الدبلوماسية والاتفاقات الدولية، مشيرة إلى أن «قاضي التحقيق العسكري، يواصل مباشرة الأبحاث مع قائد الطائرة العسكرية الليبية التي اضطرت للهبوط صباح الإثنين بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين». وأضافت أن «ذلك بحكم طبيعة الطائرة التي تم تأمينها بإحدى المنشآت العسكرية على ذمة البحث».

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وبخصوص مصير الطائرة وقائدها، أوضحت الوزارة التونسية أنه جرى التنسيق بين وزارتي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، التي ستتولى تسوية هذه الوضعية حسب الأعراف الدبلوماسية والاتفاقات الدولية.

وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي قال في جلسة استماع بمجلس نواب الشعب (البرلمان) إن الطيار اضطر للنزول على الطريق المعبدة في مدنين بسبب نفاد الوقود «الكيروزان».

وفي تفسيره لعدم تمكن السلطات من رصد اختراقها الأجواء التونسية برر الزبيدي أن الطائرة كانت تحلق على علو منخفض جدا تحت 600 أو 500 متر، مما يصعب رصدها بالرادارات المتوافرة للمؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن رصد مثل هذه الطائرات التي بإمكانها التحليق على مستويات منخفضة جدا يتطلب رادارات خاصة لم يتسن للوزارة اقتناءها أمام تكلفتها الباهظة والمقدرة بـ16 مليون دولار.

ووسط هذا القلق التونسي على الملف الليبي، يبقي التساؤل قائما حول الأداء الدبلوماسي التونسي على المديين المتوسط والبعيد، في ظل قيادة موقتة قائمة وأخرى منتخبة منتظرة.

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