المتوسط:

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الخميس “لقد وقعت أسوأ مأساة في البحر المتوسط هذا العام”، في إشارة إلى أنباء تفيد بفقدان أكثر من مائة مهاجر في حادث تحطم سفينة مهاجرين قبالة ساحل الخمس في ليبيا.

وأضاف غراندي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، “ينبغي الآن استعادة عمليات الإنقاذ في البحر، وإنهاء احتجاز اللاجئين المهاجرين في ليبيا وزيادة الممرات الآمنة خارج ليبيا، قبل فوات الأوان”.

وكان المتحدث باسم البحرية في حكومة الوفاق أيوب قاسم، أعلن تحطم قارب خشبي على متنه حوالي (250) مهاجر غ ش، من بينهم نساء وأطفال بالقرب من الخمس.

وأوضح قاسم في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه تم إنقاذ (134) مهاجر، وانتشال جثة واحدة، والباقي يعتبروا مفقودين حتى اللحظة وعددهم حوالي (115) مهاجر.

وأفاد قاسم، بأن عملية غرق المركب كانت قبالة الخمس أقل من 5 ميل من الساحل. وتم الإبلاغ والإنقاذ من قبل الصيادين، بالتنسيق مع حرس السواحل القطاع الأوسط، مشيرا إلى أنه تعاونت في عملية الإنقاذ ما يعرف بالفرقة الأولى التي أنقذت عدد (82) مهاجرا.

وأشار قاسم إلى أن ” المهاجرين من جنسيات أفريقية وعربية مختلفة والذين تم إنقاذ جلهم من أريتريا وبعضهم من فلسطين والسودان”.

وأضاف قاسم، ” أبلغنا الهلال الأحمر الذي حضر وقام بتكييس الجثة المنتشلة، دون أن يقوم باستلامها، وكذلك أبلغنا كافة الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية المختصة العاملة في ليبيا”، لافتا إلى أنه لا يزال المهاجرين في نقطة حرس السواحل ولم يتم تسليمهم إلى أي مركز إيواء في انتظار جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليقوم بواجبه باستلام المهاجرين.

The post “شؤون اللاجئين”: فقدان أكثر من 100 مهاجر قبالة الخمس أسوأ مأساة بمياه المتوسط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية