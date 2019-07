المتوسط:

أعلن المجلس الرئاسي الحداد العام على وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الجمعة 26 يوليو، على أن تُنكّس الراية الرسمية لليبيا، إلى منتصف السارية بكل مقار ومراكز الجهات الرسمية التابعة للدولة.

ونعى المجلس في بيان له، وفاة الباجي قايد السبسي، الجمهورية التونسية والشعب التونسي، بوفاة الرئيس التونسي.

وقال المجلس الرئاسي، ” إن الراحل أمضى حياته في خدمة بلاده مدافعًا بكفاءة وإخلاص عن مصالحها، وحريصًا على علاقة الأخوة بين تونس وليبيا”.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز ال 92 عاما.

وكان الرئيس الراحل الباجي السبسي قد تدهورت حالته الصحية خلال الفترة الماضية وتم نقله إلى إحدى المستشفيات.

The post بعد وفاة السبسي.. “الرئاسي” يعلن الحداد ثلاثة أيام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية