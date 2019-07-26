المتوسط:

قالت صفاء المسهلي مسؤولة الإعلام في مكتب منظمة الهجرة الدولية بليبيا إن “حادث غرق أكثر من 100 مهاجرا غير شرعي حصل قبالة مدينة الخمس الليبية” على بعد 120 كلم شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت المسهلي، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: أن خفر السواحل الليبي أنقذ 145 مهاجرا وأعادهم إلى الخُمس، ناقلة عن بعض الناجين أن مركبهم غرق وكان لا يزال على متنه نحو 150 مهاجرا.

ولكن صرح المتحدث باسم البحرية في حكومة الوفاق أيوب قاسم، في وقت سابق لـ ” المتوسط” بتحطم قارب خشبي على متنه حوالي (250) مهاجر غ ش، من بينهم نساء وأطفال بالقرب من الخمس.

وأوضح قاسم، أنه تم إنقاذ (134) مهاجر، وانتشال جثة واحدة، والباقي يعتبروا مفقودين حتى اللحظة وعددهم حوالي (115) مهاجر.

وأفاد قاسم، بأن عملية غرق المركب كانت قبالة الخمس أقل من 5 ميل من الساحل. وتم الإبلاغ والإنقاذ من قبل الصيادين، بالتنسيق مع حرس السواحل القطاع الأوسط، مشيرا إلى أنه تعاونت في عملية الإنقاذ ما يعرف بالفرقة الأولى التي أنقذت عدد (82) مهاجرا.

وأشار قاسم إلى أن ” المهاجرين من جنسيات أفريقية وعربية مختلفة والذين تم إنقاذ جلهم من أريتريا وبعضهم من فلسطين والسودان”.

وأضاف قاسم، ” أبلغنا الهلال الأحمر الذي حضر وقام بتكييس الجثة المنتشلة، دون أن يقوم باستلامها، وكذلك أبلغنا كافة الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية المختصة العاملة في ليبيا”، لافتا إلى أنه لا يزال المهاجرين في نقطة حرس السواحل ولم يتم تسليمهم إلى أي مركز إيواء في انتظار جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليقوم بواجبه باستلام المهاجرين.

The post “الهجرة الدولية” تكشف تفاصيل جديدة عن غرق أكثر من 100 مهاجر قبالة الخمس appeared first on صحيفة المتوسط.

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