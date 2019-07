المتوسط:

عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة العمل والتأهيل ووزارة الحكم المحلي اجتماعها الأول، بمقر وزارة العمل والتأهيل .

وناقشت اللجنة المشكلة بموجب قرار 183 لسنة 2019 المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين بهدف رفع مستوى الخدمات بالبلديات. كما تم مناقشة أوجه التعاون في مجالات التدريب وتنظيم فائض الملاكات والتنسيق بين مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق والبلديات لمعالجة الصعوبات التي تواجه الوزارتين بما يحقق الأهداف المناطة بينهم.

The post اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والحكم المحلي تعقد اجتماعها الأول appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية