نائب الممثل الروسي لدى الأمم المتحدة: التدخل في ليبيا عام 2011 أدى إلى تنامي الإرهاب

قال النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، إن التدخل في ليبيا وتدميرها في أعقاب أحداث عام 2011م، أدى إلى تنامي ظاهرة الإرهاب وتوسيع مناطق نفوذه في عدة دول في غرب قارة أفريقيا.

ورأى بولانسكي، بحسب تغريدة نشرتها الصفحة الرسمية للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أن سبب زيادة نشاط الإرهاب العالمي في المنطقة الصحراوية وكثير من الدول الواقعة في غرب القارة السمراء، توسيع مناطق نشاطه لتظهر جماعات راديكالية جديدة.

وأشار نائب الممثل الروسي للأمم المتحدة، إلى أن هذا النشاط المتزايد لظاهرة الإرهاب في صحراء أفريقيا يرجع بجذوره إلى ما حدث إبان أحداث عام 2011م، في ليبيا وما تلاه من تدخل وتدمير كامل للبلاد.

