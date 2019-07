المتوسط:

أعلن المكتب الإعلامي لمحطة التحلية في مدينة سوسة، توقف محطة التحلية عن العمل بشكل كامل، نتيجة خلل فني.

وقال المكتب، إن «المحطة تعاني من تعطل الغلايات، مما أدى إلى توقفها بالكامل وسط معوقات حول حل المشكلة جذريًا نتيجة عدم توفر الإمكانات».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المحطة تعمل «منذ فترة طويلة رغم الأعطال التي يتم حلها بحلول ثانوية مؤقتة وذلك لتسيير العمل والسعي لعدم انقطاع المياه على منطقة الجبل الأخضر».

وتعاني العديد من المناطق في منطقة الجبل الأخضر من انقطاع المياه من حين لآخر نتيجة للأعطال المتكررة بمحطة تحلية مياه سوسة، وسط تحذيرات رسمية من حدوث عجز في المعدل اليومي لإنتاج مياه الشرب.

The post بسبب خلل فني.. توقف محطة تحلية المياه في سوسة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية