المتوسط:

قام رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله بزيارة إلى الصين ورافقه فيها وفد كبير من رؤساء مجالس الإدارات للشركات النفطية الوطنية

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية، أن صنع الله أعلن خلال زيارته إلى الصين إمكانية أن ترفع ليبيا إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا في حال استقرار الوضع الأمني مجددا، مُشددا على أن ليبيا ماضية في الرفع من إنتاجها اليومي إلى أعلى من مليوني برميل مع حلول عام 2023.

والتقى وفد المؤسسة فور وصوله إلى بكين مع نائب رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية هوو كيجن بالإضافة لمسؤولي شركة بتروتشاينا ورؤساء الشركات التابعة لمؤسسة البترول الوطنية.

وشدد صنع الله على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الصيني وأهمية مشاركة المؤسسات الصينية في مجالات الإنتاج والاستكشاف

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن الطرفين يدرسان إمكانية إبرام مذكرة تفاهم في مجال النفط من شأنها تعزيز التعاون المشترك.

يشار إلى أن صنع الله قام بزيارات مكوكية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة تنقل فيها بين قارة أمريكا وأوروبا وآسيا.

The post من الصين.. “صنع الله”: ليبيا قادرة على إنتاج 400 ألف برميل يوميا في حال استقرار الوضع الأمني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية