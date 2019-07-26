أطباء بلا حدود: أكثر من 100 مفقود بحادث غرق قارب هجرة قرب الخمس

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، عن تقديم الرعاية الطارئة لـ 135 ناجياً من تحطم السفينة قبالة سواحل الخمس في ليبيا.

وقالت المنظمة في تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين و70 جثة على الأقل في المياه بحسب شهادات مرضانا الذين تعرّضوا للصدمة ويعانون من نقص الأكسيجين وانخفاض درجة حرارة الجسم”، وأضافت في تغريدة أخرى “إنّ الحدث المأساوي يظهر تبعات الوضع في ليبيا وغياب عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط. نحن قلقون بشدة حول الناجين، إذ لا يجب وضعهم في مراكز الاحتجاز حيث ستكون حياتهم في خطر. نناشد مجدداً بالإجلاء الطارئ والفوريّ لجميع اللاجئين والمهاجرين من مراكز الاحتجاز الليبية”.

وقال خفر السواحل الليبي في بيان، أمس الخميس، إن قارب الهجرة غير الشرعية كان يحمل 250 شخصًا، من المهاجرين غير الشرعيين، وذلك عقب أن أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن 150 شخصًا قد لقوا حتفهم في غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا.

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