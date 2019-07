لجنة الأزمة ب”المؤقتة” تسلم أجهزة طبية لمستشفيات سبها

المتوسط:

قام أعضاء لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية المشكلة من قبل الحكومة الليبية المؤقتة وتحت إشراف إدارة الخدمات الصحية بتسليم معدات ومستلزمات طبية لمراكز الدرن والأورام والعقم ومستشفى سبها الطبي بحضور عدد من المسؤولين بالقطاعات العامة بالمدينة من أبرزهم مدير إدارة الخدمات الصحية سبها عبدالجليل عبد الله خضري وعميد المجلس البلدي المكلف غدفي أبوسعدة وبعض أعضاء مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام.

وأضاف أنه يأتي ذلك في إطار الدعم المستمر المقدم من الحكومة المؤقتة لقطاع الصحة بالمنطقة الجنوبية عامة ومدينة سبها خاصة وهو دعم متواصل بعون الله لأن قطاع الصحة من أهم الركائز التي تقوم عليها دولة المؤسسات والتي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين وعلى مدار الساعة.

يذكر أن اللجنة شكلت بطلب من ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية للتعاون والتنسيق معها لتذليل الصعاب.

