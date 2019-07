استكمال صيانة عيادات المركز الوطني لعلاج أمراض القلب بتاجوراء

المتوسط:

استكملت أعمال صيانة العيادة الخارجية بالمركز الوطني لعلاج أمراض القلب بتاجوراء والتي لم تشهد أي أعمال صيانة منذ 19 عامًا رغم تهالك سقفها وتسرب مياه الأمطار عبره بشكل كبير أثناء فصل الشتاء.

وخضعت العيادة لأعمال صيانة جذرية وتوسعة وإنشاء لها مختبر تحاليل جديد ومطبخ صغير ودورة مياه، كما جرى تجهيزها بأسقف معلقة وتمت أيضًا صيانة شبكة الأكسجين المتهالكة.

وستشرع الوزارة في تجهيز العيادة تجهيزًا كاملًا بالأجهزة والمعدات والأثاث الطبي.

ويشهد المركز الوطني لجراحة القلب تاجوراء أعمال صيانة وتجهيز لمهبط الطائرات العمودية وتجهيز الحدائق الداخلية والخارجية وصيانة المخزن الرئيسي للأدوية وصيانة وحدة الباطنة قلب، فضلًا عن صيانة المدخل الرئيسي وواجهات المركز وتوسعة الطريق الرئيسية لمدخل المركز وإنشاء موقف خاص بمترددي العيادات الخارجية.

