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مصدر: طائرات تركية طراز “برقدار” تستهدف قاعدة الجفرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن طائرة تركية مسيرة من طراز “برقدار” والتي يديرها ويوجهها فريق عسكري تركي لصالح قوات الوفاق شنت غارة استهدفت القاعدة الجوية الجفرة التابعة للقوات المسلحة فجر الجمعة.

وأفاد المصدر أنه لا يوجد أي أضرار بشرية والخسائر مادية فقط، مشيرًا إلى أن القصف أدى إلى تدمير جزء من الذخيرة في القاعدة.

فيما ذكرت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق أن سلاح الجو (الليبي) دمر مخزنا للذخيرة وطائرة شحن عسكرية في قاعدة الجفرة الجوية.

وذكرت الغرفة في بيان لها أن القصف دمر حظيرة الطائرات المسيرة وطائرة الشحن 76 التي تستعمل في نقل الذخائر، ومنظومات الدفاع الجوي في قاعدة الجفرة التي تستخدمها قوات حفتر لتحشيد ودعم القوات التي تهاجم العاصمة.

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اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • هذا يعتبر تطور جديد خطير جدا في المعركة ولا يصب في صالح ليبيا على الإطلاق وقد يؤدي إلى التقسيم بالفعل يجب إنهاء كل التصعيدات.

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  • ريت هالحمولة لترفعها البيرقدار كأنها بى52 دمرت ودمرت ياسر من الكدب الزايد الاخوان ماعاد عندهم الا الكدب والكدب والكدب

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