تقوم المنظمة العالمية للصحة –مكتب ليبيا، بمواصلة عمليات تقديم الدعم الصحي للمرافق الطبية العاملة في الجنوب الليبي.

وأشارت المنظمة، إلى إرسالها خلال هذا الأسبوع شحنة من اللوازم الطبية، إلى مدينة مرزق جنوب البلاد.

ولفتت المنظمة، إلى أن الخطوة جاءت بدعم من الصندوق الأوربي لحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية.

