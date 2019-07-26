الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غدًا بمناطق غرب ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس مستقرًا اليوم الجمعة على كافة المناطق، فيما توقع أن تتأثر مناطق غرب ليبيا من يوم الغد بمنخفض جوي صحراوي يسبب ارتفاعًا في درجات الحرارة.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تكون متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة على المناطق الداخلية.

ودرجات الحرارة القصوى المتوقعة تتراوح ما بين (32-35مْ) على المناطق الساحلية، وما بين (36-40مْ) على الدواخل. وتسجل ارتفاعًا يوم الغد، وخاصة الأحد على أغلب المناطق، قد تصل على بعض المناطق إلى (45مْ).

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-33مْ) على المناطق الساحلية، وما بين (35-39مْ) على الدواخل.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-41مْ) وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين.

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-40مْ).

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