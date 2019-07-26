“بركان الغضب” تكشف عن تفاصيل ما تم تدميره في قاعدة الجفرة الجوية

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية أنها تمكنت، فجر الجمعة، من تدمير حظيرة الطائرات المسيرة وطائرة شحن في قاعدة الجفرة الجوية.

وأوضح آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق، في بيان، أن طائرة حربية تابعة للغرفة قامت، فجر اليوم، بقصف قاعدة الجفرة الجوية (وسط ليبيا)، التي تستخدمها قوات الجيش الوطني الليبي كمقر لغرفة العمليات العسكرية بالعاصمة طرابلس.

وأضاف البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية لعملية “بركان الغضب”، أن القصف أسفر عن تدمير حظيرة الطائرات المسيرة وطائرة شحن من طراز “يوشن 76” تستخدم لنقل الذخائر ومنظومات الدفاع الجوي.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة “الأناضول” عن شهود عيان، أن الانفجارات الناجمة عن القصف استمرت حتى ساعات الصباح في قاعدة الجفرة، البعيدة عن مركز المعارك حول طرابلس بنحو 600 كلم باتجاه الجنوب الشرقي.

قاعدة الجفرة تعد مركزًا للطائرات المسيرة من طراز “وينج لونج” (Wing Loong) صينية الصنع.

المصدر/ وكالات

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