اللواء المنصوري: خليفتهم المزعوم وعراب الإخوان أردوغان لا يخفي دعمه للمليشيات

ليبيا – قال قائد محور عين زارة التابع للجيش اللواء فوزي المنصوري إن جميع المحاور المؤدية لقلب العاصمة طرابلس تشهد تقدما بخطى ثابتة وأن المليشيات المسلحة في حالة انهيار ملحوظ.

اللواء المنصوري أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس أن قوات الجيش تتقدم بطرق مدروسة لمنع وقوع أي أخطاء ينتج على أثرها أي أضرار للمدنيين.

ولفت إلى أن الميليشيات تتخذ من بيوت المدنيين سواتر لها وأن جميع نقاط تمركز العدو تشهد انهيارا ملحوظا ما يدفعهم للقيام ببعض الهجمات العبثية بهدف الحد من تقدم القوات المسلحة إلى قلب العاصمة.

وأضاف اللواء المنصوري أن الدعم التركي للميليشيات لا يحتاج إلى دليل، مشيراً إلى أن تصريحات ما وصفه بـ” خليفتهم المزعوم وعراب الإخوان” رجب طيب أردوغان والتخبط السياسي الملحوظ لدى فائز السراج دليل واضح على فشلهم في حشد أي تأييد دولي لعلم دول العالم بأن السراج مرتهن لتلك المليشيات.

كما شدد على وجود خلافات بين تلك المليشيات وتخوين بعضهم بعضا ، مشيراً إلى أن ذلك سيكون من أسباب الانهيار المبكر لها.

اللواء المنصوري أعتبر أن وجود ميليشيات مصراتة على خط القتال ما هو إلا محاولة يائسة لنقل المعركة خارج مصراتة ، منوّهاً إلى أن جميع الوحدات تسير وفق الخطط المحددة لها.

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