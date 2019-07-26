ليبيا محور مؤتمر “الحوكمة الشاملة للهجرة” 

نظم المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا والفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود بحكومة الوفاق المؤتمر الأكاديمي الثاني حول الحوكمة الشاملة للهجرة بشمال أفريقيا.

وشارك في المؤتمر الذي استمر ليومين متتاليين 80 باحثا وخبيرا من دول أفريقية وأوروبية وممثلين عن السفارات في ليبيا، يتخصص جلّهم في قضايا الهجرة وسياساتها.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التبادل النقدي والبناء بين وجهات النظر المختلفة وتقديم تحليلات متعلقة بالتطورات على المستويين الإقليمي وعبر القارات بهدف تعزيز نهج قائم على الأدلة في التعامل مع الهجرة.

وألقى رئيس العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا “ستيفانو سوتيا” كلمة قال فيها: “إن الهجرة ظاهرة وليست مشكلة، وتكمن أهمية هذا الاجتماع في مناقشة الديناميات الإقليمية للهجرة ومواصلة تطوير فهم مستدام وقائم على الأدلة للهجرة”.

من جانبه، قال رئيس الفريق الوطني الليبي لأمن وإدارة الحدود، عبد الناصر الصغير، إن مُعدلات الهجرة تراجعت بشكل ملحوظ، مُشيراً إلى أن ليبيا حريصة على خفض أعداد المُهاجرين المُتدفقين من حدودها الجنوبية.

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