تفاصيل لقاء بوغدانوف مع ممثل قبائل التبو

التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أمس الخميس، مع رئيس التجمع الوطني التباوي آدم كركي لبحث الوضع في ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، على اهتمام موسكو بمسائلة مواصلة تطوير علاقات الصداقة التقليدية الروسية – الليبية، لافتة إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة الوضع في ليبيا بالتفصيل، ومع التركيز على ضرورة وقف الاقتتال الداخلي بأسرع ما يمكن، وإقامة حوار وطني شامل من أجل ضمان تسوية ثابتة وطويلة الأمد للأزمة الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا