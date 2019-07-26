نشرة الصيد البحري: السماء الصافية والرؤية جيدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، بينما تكون صافية إلى قليلة السحب على الساحل من الخليج إلى طبرق، خاصة على الجبل الأخضر.

كما توقع المركزفي نشرة الصيد البحري، أن تكون الرؤية جيدة، وأن يكون البحر خفيف الموج على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، بينما يكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والريح براني إلى شرقي، يتحول يوم الغد إلى شلوق سرعته ما بين (05-15 عقدة)، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00 متر)، والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (27مْ)، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية إلى قليلة السحب، خاصة على الجبل الأخضر، والريح شرش على ساحل الجبل الأخضر وطبرق، بينما يكون بحري إلى براني على باقي الساحل، سرعته ما بين (05-20عقدة)، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75متر)، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين(25-27مْ)، والرؤية جيدة.

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