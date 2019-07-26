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اللواء المسماري: جماعة الإخوان هم من إنتهك مدنية الدولة باسلوب الاقصاء والاغتيالات

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن الأوضاع في محاور القتال بطرابلس ستشهد عدة مفاجآت خلال الساعات القليلة المقبلة ، واصفاً موقف القوات المسلحة بـ”الجيد جداً” في محاور طرابلس وأن الساعات القادمة حبلى بالمفاجآت.

اللواء المسماري أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” إلى أن كلمة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر موجهة بشكل دقيق لأبنائه بالقوات المسلحة وخاصة المكلفين بتحرير المنطقة الغربية من الإرهابيين وعصابات الجريمة بكافة أشكالها والتي تسيطر على العاصمة طرابلس.

كما لفت إلى أن القائد العام جدد ثقته الكبيرة في جنود القوات المسلحة المرابطين في طرابلس ، مضيفاً :” المشير بدأ كلمته بتحية الجنود وثم ضباط الصف ومن ثم الضباط بالإضافة لتوضيح المشير حفتر إلى الأهمية القصوى للعملية التي ينفذها أبناء الجيش الليبي في طرابلس وحفزهم على بذل كل الجهود ووضع خبراتهم وإمكاناتهم لتنفيذها بشكل دقيق سواء على المستوى التعبوي أو الاستراتيجي”.

المتحدث الرسمي أوضح أن القائد العام للجيش أكد على وقوف الشعب الليبي مع قواته المسلحة ودعمها في حربها ضد الإرهاب والميليشيات المسلحة ويقطع بذلك الطريق على الدعوات التي تطلق من هنا وهناك والاجتماعات المتكررة وخاصة التي تعقدها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعوى وقف إطلاق النار وغيرها من الأمور التي يحاول الإخوان من خلالها كسب مزيد من الوقت باسم حقوق الإنسان ومدينة الدولة التي انتهكوها ودمروا كل القواعد المتعارف عليها بسياسة الإقصاء والانفراد بالقرار التي بدأتها جماعة الإخوان الليبية بالاغتيالات والتهجير،على حد قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • .الاخوانى بغباوته يجبر اعداؤه على استخدام كل ما لديه لسحقهم تماما فهم يعيشون فى اوهام مثل المحشش الذى يتصور ان يحلق فى السماء فهم اتفه مما نتصور ولذلك هزموا شر هزيمة فى كل مكان فهم اشبه بشوية صراصير تقف فى الطريق وتتصور انها تستطيع وقف السيارات المنطلقة بسرعة كبيرة والنتيجة انه يتم سحقهم تحت العجلات ويخسروا كل شئ ومنهم خرفان اغبياء تنطح فى الحيط تريد هدمه بقرونها فتتحطم القرون ومع ذلك تصر على ان تنطح براسها الذى بتهشم فى النهاية ويسقط الخروف الغبى صريعا فى كل مكان نرى هذا التصرف للخرفان انظروا الى سيد الخرفان اردوغان خسر انتخابات اسطنبول فى المرة الاولى بفارق 13 الف صوت فطلب اعادة الانتخابات استنادا الى طريقة لو طبقت فالمفروض ان تطبق على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المهم انه اعيدت الانتخابات وخسر بفارق 800 الف صوت بالرغم من ان مستشاريه طلبوا من فى الاسبوع الاخير قبل الانتخابات الابتعاد عن المرشح لان كلامه يضره الى هذا الحد اصبح هذا الخروف مكروها فى تركيا ولولا شهادته الجامعية المزورة بطريقة غبية ما ترشح حيث قدم شهادة جامعية فى الاقتصاد عام 1979 وقال اتحاد اساتذة الجامعات ان الكلية افتتحت عام 1980 اى بعد تاريخ التخرج بالشهادة المزورة غبى منه فيه حتى فى التزوير الا يكفى رعايته للدعارة

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