المسماري: الساعات القادمة في طرابلس ستحمل المفاجآت

قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن الأوضاع في محاور القتال بطرابلس ستشهد عدة مفاجآت خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي تصريحات صحفية أوضح اللواء المسماري أن كلمة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر كانت موجهة بشكل دقيق لأبنائه بالقوات المسلحة، خاصة المكلفين بتحرير المنطقة الغربية من الإرهابيين وعصابات الجريمة بكافة أشكالها، والتي تسيطر على العاصمة طرابلس.

وبين المسماري أن كلمة المشير حفتر قطعت الطريق على الدعوات التي تطلق، والاجتماعات المتكررة، خاصة التي تعقدها البعثة الأممية بدعوى وقف إطلاق النار، وغيرها من الأمور التي يحاول الإخوان من خلالها كسب مزيد من الوقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا