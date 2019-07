وفد “النواب” يواصل زيارته لواشنطن.. ويبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

المتوسط:

يواصل وفد مجلس النواب رفيع المستوى زيارته للعاصمة الأمريكية ” واشنطن ” برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ” أحميد حومه ” و رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ” طلال الميهوب ” و رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي ” يوسف العقوري ” ورئيس لجنة الصحة الدكتور ” نصر الدين مهنا “ و رئيس لجنة الأجهزة الرقابية ” زايد هدية ” و نائب مقرر المجلس ” صباح الترهوني ” وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي الدكتور ” علي التكبالي ” وعضو مجلس النواب ” سلطنة المسماري ” حيث زار الوفد في مستهل زيارته ” الكونجرس الأمريكي والتقى عدد من أعضاءه.

وسيتضمن برنامج الزيارة لقاء عدد من المسؤولين بالإدارة الأمريكية وذلك من أجل إيضاح صورة ما يحدث في ليبيا للإدارة الأمريكية وشرعية الحرب على الإرهاب، وتقديم عدد من الملفات والوثائق حول هذه الجماعات المتطرفة وتحالف حكومة السراج معهم والدعم الذي تقدمه عدد من الدول الداعمة للإرهاب في مقدمتها تركيا وقطر .

وسيبحث الوفد سُبل تقديم الدعم الأمريكي لليبيا في الحرب على الإرهاب والتطرف والعلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي.

