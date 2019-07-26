الميهوب: طلبنا من واشنطن فك الإرتباط مع حكومة الوفاق

ليبيا – أعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب ورئيس وفد البرلمان الذي يقوم حاليا بزيارة إلى واشنطن عن أمله بأن تتوج العلاقات الوثيقة للإدارة الأميركية مع القائد العام للجيش المشير حفتر بزيارة سيؤديها إلى واشنطن في وقت قريب.

الميهوب لفت في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الجمعة إلى أن الولايات المتحدة داعمة للحرب على الإرهاب ولقوات الجيش الوطني في ليبيا.

وأضاف الميهوب من واشنطن:”قدمنا في المحادثات ملفا بكل الأدلة والإثباتات، التي تؤكد جرائم جماعة الإخوان المسلمين وكل من قطر وتركيا في ليبيا كما طلبنا فك الارتباط الأميركي مع حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس بعد الحديث باستفاضة عن سيطرة الميلشيات المسلحة عليه وعلى حكومته”.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي إختتم حديثه بالقول:”طلبنا أيضا إعادة ترتيب أوراق الملف الليبي وإعادته مجددا إلى مجلس الأمن الدولي خاصة بعدما انتهى ملف الصخيرات وما ترتب عليه”،وذلك في إشارة إلى اتفاق السلام الذي رعته بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب وأفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج ومجلسها الرئاسي.

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