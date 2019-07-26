المغربي: كلمة حفتر مهمة جدا وتؤكد استمرار مواجهة الإرهاب في العاصمة

قال رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد إدريس المغربي، إن كلمة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر للجنود والمرابطين على مشارف طرابلس في غاية الأهمية، وتؤكد استمرار مواجهة الإرهاب في العاصمة، وهي كلمة حازمة وجازمة، تعكس الرغبة والسعي لعودة العاصمة إلى أحضان الشعب الليبي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز” أمس، أن المشير حفتر متأكد من كون الوضع في مراحله الأخيرة قبل تحرير طرابلس، وبالتالي فإن الخطاب يرفع معنويات القادة والجنود بشكل كبير لإنهاء العملية، متابعا أن هناك الكثير من الشائعات التي تحاول ضرب ثقة الشعب الليبي في جيشه، ولكن ما يحدث على الأرض يثبت عكسها، وأن القوات المسلحة تسعى لتخليص البلاد من الإرهابيين بكل قوتها.

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