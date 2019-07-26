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اختتام مؤتمر دولي حول الحوكمة الشاملة للهجرة بشمال أفريقيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اختتم المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا والفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود بحكومة الوفاق، المؤتمر الأكاديمي الثاني حول موضوع “نحو حوكمة شاملة للهجرة بشمال أفريقيا”.

وأوضح الموقع الرسمي لبعثة الاتحاد الأوروبي، أن المؤتمر ناقش حالة البحث في قضايا الهجرة في شمال إفريقيا وجوارها، بهدف تعزيز التبادل النقدي والبناء بين وجهات النظر المختلفة، وتعزيز نهج قائم على الأدلة في التعامل مع الهجرة، إضافة إلى تشجيع الباحثين على التشبيك فيما بينهم من أجل تحديد مجالات وفرص للتآزر والتعاون وكذلك للتواصل مع صانعي السياسات والفاعلين الدوليين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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