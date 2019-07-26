عقيلة صالح في زيارة إلى جامعة عمر المختار بمدينة القبة

قام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الخميس، بزيارة لفرع جامعة عمر المختار بمدينة القبة.

وأوضح المكتب الإعلامي للبرلمان، أن عقيلة صالح التقى خلال الزيارة مع عمداء الكليات ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بكليات الجامعة، كما اطلع خلالها على أوضاع الكليات بفرع جامعة عمر المختار بمدينة القبة والمشاكل والمعوقات التي تواجههم وسُبل التغلب عليها.

وأكد رئيس مجلس النواب، على دعمه الكامل للرقي بالعملية التعليمية كرافداً أساسياً للرقي بالبلاد وتحقيق البناء والتنمية من خلال شريحة الشباب التي تصنع مستقبل الوطن وتحقق التغيير للأفضل، كما أثنى على ما يقوم به كافة العاملين بفرع جامعة عمر المختار بمدينة القبة من أجل سير العملية التعليمية على خير ما يرام رغم ما يواجهونه من صعوبات وكرم العاملين بجامعة عمر المختار بمدينة القبة رئيس مجلس النواب على دور الوطني ودعمه للمؤسسات العلمية في البلاد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا