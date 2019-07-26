مادي: المجموعات المسلحة في طرابلس نشرت الفساد وأفقرت الدولة

اتهم آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادي المجموعات المسلحة في طرابلس بنشر الفساد وإفقار الدولة ومؤسساتها وفرض النفوذ عليها بقوة السلاح.

وقال اللواء مادي في تصريح لصحيفة المرصد إن القوات المسلحة باتت على أعتاب حسم معركة تطهير العاصمة من هذه المليشيات، موجها إليها رسالة أخيرة للتراجع عن ما هي فيه قبل الحسم وتلاشي فرص العفو عنها.

ونصح مادي الشباب المغرر بهم في صفوف المليشيات بالرجوع لمنازلهم وترك السلاح، داعيا كافة المواطنين إلى الابتعاد فورا عن مقرات المليشيات ومنع انتشارها داخل مناطقهم وأحيائهم وأزقتهم .

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