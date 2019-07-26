 إثر مطاردة القوات المسلحة…إصابة الإرهابي “محمود البرعصي” القيادي في “داعش”

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن مايعرف بالأمير في تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” محمود مسعود البرعصي الشهير بـ “حودة” تعرض لإصابة بالغة.

وأوضح المصدر أن الإرهابي حودة والمكني “أبومصعب الفاروق” أو “أبومصعب الليبي” أصيب خلال المطاردة الصحراوية التي نفذتها القوات المسلحة الليبية منذ 9 إلى 14 يونيو 2019 وانتهت بالوصول إلى منطقة الهروج معقل تنظيم.

وأضاف المصدر أنه بعد إصابة الإرهابي نقل عن طريق بعض العناصر منهم من قبيلة “التبو” تمتهن التهريب والتجارة غير المشروعة والتي تتعاون مع سرايا الصحراء التابعة لتنظيم الدولة الإرهابي مقابل الأموال إلى مكان لم يفصح عنه.

ولفت المصدر إلى أن الإصدار الأخير الذي نشره مايعرف بتنظيم الدولة الإرهابي تحت اسم (والعاقبة للمتقين) في 06 يوليو الجاري وثقت مادة الفيديو خلال فبراير 2019.

وأكد أن الإصدار ظهر فيه الإرهابي محمود البرعصي مخاطبا جماعته وسط الصحراء الليبية لينشر بعدها في مطلع يوليو.

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