وزير خارجية المؤقتة يلتقي مدراء الإدارات السياسية

عقد اجتماع برئاسة الدكتورعبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي وبحضور وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي حبيب الميهوب و وحضور مدير مكتب الوزير عبد الحميد المقيرحي والسادة مدراء الادارات السياسية بالوزارة حيث استعرض الحضور آخر التطورات الإقليمية والدولية الخاصة بالشأن الليبي كما تطرق الحضور إلى تقييم أداء الإدارات السياسية و ضرورة التركيز على تأهيل الموظفين بما يتماشى مع الإدارات و الارشفة الإلكترونية الحديثة.

وتناول الاجتماع أيضا تقييم دور رؤساء البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج وان الوضع في ليبيا يختلف نهائيا عن سابقه و ان الحرب الان وطن مقابل مليشيات إرهابية متطرفة وان الوقوف مع القوات المسلحة العربية الليبية الان أضحى واجبا وطنيا .

