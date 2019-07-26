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وزير خارجية المؤقتة يلتقي مدراء الإدارات السياسية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

عقد اجتماع برئاسة الدكتورعبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي وبحضور وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي حبيب الميهوب و وحضور مدير مكتب الوزير عبد الحميد المقيرحي والسادة مدراء الادارات السياسية بالوزارة حيث استعرض الحضور آخر التطورات الإقليمية والدولية الخاصة بالشأن الليبي كما تطرق الحضور إلى تقييم أداء الإدارات السياسية و ضرورة التركيز على تأهيل الموظفين بما يتماشى مع الإدارات و الارشفة الإلكترونية الحديثة.

وتناول الاجتماع أيضا تقييم دور رؤساء البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج وان الوضع في ليبيا يختلف نهائيا عن سابقه و ان الحرب الان وطن مقابل مليشيات إرهابية متطرفة وان الوقوف مع القوات المسلحة العربية الليبية الان أضحى واجبا وطنيا .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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