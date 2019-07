تقدم وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة بالتهاني لرئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون لمنحه الثقة لشغل منصب رئيس الوزراء.

وتمنى سيلة لرئيس وزراء المملكة المتحدة التوفيق في مهامه الجديدة وأن يكون ذلك رافدا لتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة.

