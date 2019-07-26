يوم وصف قائد السبسي القذافي بـ’الأسد’

تقدم أحمد قذاف الدم المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبي وأحد أهم قيادات نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بخالص تعازيه إلى الشعب التونسي بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وقال قذاف الدم في تدوينة على صفحته بـ”فايسبوك” إن “الباجي قائد السبسي أفني حياته في الصراع السياسي تارة مع الرئيس بورقيبة وتاره كمعارض”.

وعاد قذاف الدم إلى اللقاءات التي جمعته بالفقيد قائد السبسي منذ توليه منصب وزير الخارجية وفي كافة المحطات السياسية التي عاشها البلدان تونس وليبيا.

وقال قذاف الدم: ”رغم الألم .. والمراره التي عانا منها الشعبان الليبي والتونسي بعد ذلك .. نبقى اخوة وشركاء في السراء والضراء .. ويبقى الأمل .. بأن هذه الأمة ستدافع عن نفسها لتصبح كبقية الأمم .. ستسقط حدود حدّدها الاستعمار وستدمج اقتصاداتها لتواجه الواقع الاقتصاد العالمي”.

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