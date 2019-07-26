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مادي يوجّه رسالة عاجلة إلى شباب العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وجّه آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادي ،رسالة إلى سكان العاصمة طرابلس خصوصا إلى الشباب المغرر بهم في صفوف المليشيات بالرجوع لمنازلهم وترك السلاح ،داعيا إياهم إلى الإبتعاد فوراً عن مقرات المليشيات ومنع انتشارهم داخل مناطقهم وأحيائهم وأزقتهم.
كما دعا مادي كافة أفراد القوات المسلحة إلى الالتحاق بوحداتهم لتأدية دورهم في تأمين العاصمة وسكانها خلال الفترة القادمة كما حذر من إتخاذ المرافق والمباني المدنية والخدمية مقار لهذه المجموعات وداعميها  .
وقال اللواء مادي في تصريح لصحيفة المرصد إن القوات المسلحة باتت على أعتاب حسم معركة تطهير العاصمة من هذه المليشيات، موجها إليها رسالة أخيرة للتراجع عن ما هي فيه قبل الحسم وتلاشي فرص العفو عنها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • شكرا لواء مادي على الرساله الموجه لشباب طرابلس مش عارف ليش انت كلما نصحتحهم يقولولك (أمشي نيك يا تيس زامل مجرم زنتاني خناب مجرم)

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    • اتمنى الا يستجيب الارهابيين الخوان و الفسدة اللصوص لهذا النداء…. ليحق عليهم القول و يقع بهم أشد العقاب من ابطال الجيش الوطنى

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