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“أزمة أعلاف” ترفع أسعار الأغنام في ترهونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يبحث زوار سوق الأغنام بمدينة ترهونة عن أضحية تناسب ما تمكنوا من الحصول عليه من قيمة مالية من المصارف وسط أزمة سيولة حادة مع اقتراب عيد الأضحى الذي يتزامن مع آراء متباينة بين التجار والمواطنين الذين وصفوا الأسعار بالمرتفعة عن العام السابق حيث تراوح سعر الأضحية المحلية بين 700 و 1500 دينار.

التجار بدورهم وصفوا الأسعار بأنها جيدة بالنظر لإهمال وزارة الزراعة لهم وسط شكاو للمطالبة بتقديم العلف لمربي الأغنام الذين يشترون كافة احتياجاتهم من الأسواق دون دعم.

وأعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني منتصف الشهر الجاري لكافة التجار والشركات الراغبة في توريد الأضاحي عدم استثناء التوريد هذا العام من رسم النقد الأجنبي المقدر بـ183 وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات على أسعار الأضاحي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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