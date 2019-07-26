“أزمة أعلاف” ترفع أسعار الأغنام في ترهونة

يبحث زوار سوق الأغنام بمدينة ترهونة عن أضحية تناسب ما تمكنوا من الحصول عليه من قيمة مالية من المصارف وسط أزمة سيولة حادة مع اقتراب عيد الأضحى الذي يتزامن مع آراء متباينة بين التجار والمواطنين الذين وصفوا الأسعار بالمرتفعة عن العام السابق حيث تراوح سعر الأضحية المحلية بين 700 و 1500 دينار.

التجار بدورهم وصفوا الأسعار بأنها جيدة بالنظر لإهمال وزارة الزراعة لهم وسط شكاو للمطالبة بتقديم العلف لمربي الأغنام الذين يشترون كافة احتياجاتهم من الأسواق دون دعم.

وأعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني منتصف الشهر الجاري لكافة التجار والشركات الراغبة في توريد الأضاحي عدم استثناء التوريد هذا العام من رسم النقد الأجنبي المقدر بـ183 وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات على أسعار الأضاحي.

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