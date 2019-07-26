“الشرارة”: انفراجة جزئية بإمدادات الوقود

وسط أزمة انقطاع البنزين التي تعاني منها ليبيا منذ مدة طويلة أكدت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية وصول كميات من البنزين إلى عدد من المحطات في مختلف أنحاء البلاد.

ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عددا من الصور لسير عملية تزود المحطات بالوقود، مشيرة إلى أن عملية التزويد شملت محطة شكاب رقم 892، في مصراتة، والمحطة رقم 17 والمحطة رقم 641 و 646 في جنزور الطريق الساحلي.

وأضافت الشركة أن عملية التوزيع شملت المحطة رقم 655 الغويلات في زليتن إلى جانب عدد من المحطات الأخرى في مناطق متعددة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية