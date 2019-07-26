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“الشرارة”: انفراجة جزئية بإمدادات الوقود

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وسط أزمة انقطاع البنزين التي تعاني منها ليبيا منذ مدة طويلة أكدت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية وصول كميات من البنزين إلى عدد من المحطات في مختلف أنحاء البلاد.

ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عددا من الصور لسير عملية تزود المحطات بالوقود، مشيرة إلى أن عملية التزويد شملت محطة شكاب رقم 892، في مصراتة، والمحطة رقم 17 والمحطة رقم 641 و 646 في جنزور الطريق الساحلي.

وأضافت الشركة أن عملية التوزيع شملت المحطة رقم 655 الغويلات في زليتن إلى جانب عدد من المحطات الأخرى في مناطق متعددة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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