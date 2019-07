مناقشة تأسيس كلية لطب الأسنان في درنة

المتوسط

ناقش مدراء وعمداء الكليات العلمية والمؤسسات الصحية بمدينة درنة صحبة عدد من الاطباء وذلك لمناقشة إمكانية تأسيس كلية لطب الاسنان بمدينة درنة والايجابيات والصعوبات التي تواجه هذا المشروع.

وأوضحت ‏إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة عبر صفحتها على فيسبوك، أن المجتمعون يوم أمس الخميس في إدارة الخدمات الصحية درنة يسعون لتأسيس صرح علمي قادر علي تخريج كوادر طبية قادرة علي تقديم كافة الخدمات العلاجية المختلفة في مجال طب الاسنان خصوصا في تخصص علاج الاطفال وأمراض اللثة وزرع الاسنان وتركيب التقويمات وجراحة الفم والاسنان، وذلك خدمة لمدينة درنة وما جاورها من المناطق.

كما أنهم يسعون إلى خلق فرص عمل للكوادر الطبية في مجالات الأسنان المختلفة وقبول المعيدين الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على العمل بالكليات.

من جانبه تعهد مدير عام مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي بتوفير مقر خاص بالكلية خدمة للمدينة والصالح العام.

