وفد مجلس النواب يلتقي بمستشارين للرئيس الأمريكي داخل البيت الأبيض

واشنطن-العنوان

التقى وفد مجلس النواب، اليوم الجمعة، داخل مقر البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع عدد من مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويواصل الوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، طلال الميهوب، زيارته إلى واشنطن حيث التقى يوم الخميس بعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء عدد من المسؤولين بالإدارة الأمريكية وذلك من أجل إيضاح صورة ما يحدث في ليبيا للإدارة الأمريكية وشرعية الحرب على الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون التي تنفذها القوات المسلحة.

كما تتضمن الزيارة تقديم عدد من الملفات والوثائق حول هذه الجماعات المتطرفة وتحالف حكومة السراج معهم والدعم الذي تقدمه عدد من الدول الداعمة للإرهاب في مقدمتها تركيا وقطر.

وسيبحث الوفد سُبل تقديم الدعم الأمريكي لليبيا في الحرب على الإرهاب والتطرف والعلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي.

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