الرباعي: التدخل التركي القطري أصبح يهدد الأمن والسلم في الشارع الليبي

أكدت عضو مجلس النواب ابتسام الرباعي أن التدخل التركي القطري أصبح يهدد الأمن والسلم في الشارع الليبي ويمارس عمليات القتل والدمار من خلال الأسلحة والتمويل المرسل منه إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

الرباعي قالت في تصريح صحفي أمس إن المجلس بصدد تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن ضد تركيا وقطر، بسبب التدخل السافر في الشأن الليبي.

كما طالبت مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي بالعمل لوقف هذا التدخل الذي يطيل الأزمة الليبية ويعرقل جهود المصالحة والتسوية السياسية، بسبب خوف تركيا وقطر على ضياع مشروعهما الاستعماري في ليبيا.

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