الحويج يبحث مع مديري الإدارات السياسية التطورات الخاصة بالشأن الليبي

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج اجتماعا مع مديري الإدارات السياسية بالوزارة، بحضور وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي حبيب الميهوب ومدير مكتب الوزير عبد الحميد المقيرحي.

واستعرض المجتمعون آخر التطورات الإقليمية والدولية الخاصة بالشأن الليبي، كما تطرقوا إلى تقييم أداء الإدارات السياسية وضرورة التركيز على تأهيل الموظفين بما يتماشى مع الإدارات والأرشفة الإلكترونية الحديثة.

كما تناول المجتمعون تقييم دور رؤساء البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج، مؤكدين أن الوضع في ليبيا يختلف تماما عن سابقه، وأن الحرب الآن حرب وطن مقابل مليشيات إرهابية متطرفة، وأن الوقوف مع القوات المسلحة أضحى واجبا وطنيا.

ودعا الوزير مديري الإدارات لتقديم التقارير نصف الشهرية والدورية وإعادة التقييم الوظيفي بين الموظفين.

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