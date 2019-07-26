البرلمان يخاطب النائب العام بشأن اختلاس أشخاص بطرابلس أموالا خاصة بالمجلس

اتهم مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس النواب أشرف الدوس أشخاصا قال بأنهم يدعون تمثيلهم لديوان المجلس في مدينة طرابلس ، استولوا على حساب المجلس ونقلوا المبالغ الموجودة به، حيث قاموا بتوجيه خطاب إلى إدارة المصرف بتغيير التوقيعات المعتمدة للمخولين بالصرف.

وأضاف الدوس أن ديوان مجلس النواب أعد كتابا موجها إلى مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، بضرورة تحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدين وإرجاع هذه المبالغ إلى حساب مجلس النواب، مشيرا إلى أن الإدارة القانونية توجهت إلى كافة الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب للقيام بدورها تجاه هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى أن هذه التحقيقات قد تطال وزارة المالية التابعة للوفاق.

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