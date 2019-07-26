الميهوب: طالبنا واشنطن بإعادة ترتيب أوراق الملف الليبي وإعادته لمجلس الأمن

كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، أن وفد مجلس النواب الذي يزور واشنطن هذه الأيام، طالب الجانب الأمريكي بفك الارتباط مع حكومة الوفاق، بعد أن قدم أدلة وإثباتات تؤكد جرائم جماعة الإخوان المسلمين وقطر وتركيا في ليبيا.

وأوضح الميهوب في تصريحات للشرق الأوسط أن الوفد شدد على ضرورة إعادة ترتيب أوراق الملف الليبي، وإعادته إلى مجلس الأمن، خاصة بعدما انتهى ملف الصخيرات وما ترتب عليه.

وأكد الميهوب دعم الجانب الأمريكي لقوات الجيش الوطني والحرب على الإرهاب، متوقعا أن تتوج العلاقات مع الإدارة الأمريكية بزيارة لقائد الجيش المشير خليفة حفتر إلى واشنطن في وقت قريب.

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