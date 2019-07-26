إنقاذ 87 مهاجرًا غير شرعي شمال القره بوللي

أعلنت القوات البحرية الليبية، الجمعة، أن إحدى دوريات حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 87 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قاربين «مطاطيين»، على بعد حوالي 70 ميلًا شمال بلدة القره بوللي غرب ليبيا.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية لـ«بوابة الوسط» الجمعة أن عملية الإنقاذ نفذها عناصر حرس السواحل بالزورق «أوباري» التابع لدورية للقطاع الأوسط.

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وأكد مكتب الإعلام تسليم المهاجرين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم فور وصولهم.

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