مذكرة إلى النائب العام بخصوص مفقودي تاورغاء

أحالت رابطة أسر الشهداء والمفقودين والمعتقلين والمتضررين بتاورغاء مذكرة إلى النائب العام ونسخة منها الى المحامي العام، بخصوص ملف المفقودين من أبناء تاورغاء، إضافة الى مذكرة حول استمرار بعض الجهات من مدينة مصراتة بإلقاء نفايات الصرف الصحي داخل أحياء المدينة.

رئيس رابطة أسر الشهداء والمفقودين والمعتقلين والمتضررين بتاورغاء محمد رضوان، قال في تصريح إنهم طالبوا النائب العام بإصدار تعليماته بفتح مقبرة جنات بمصراتة للتحقيق الشفاف حول واقعة وجود رفات مجموعة من أبناء تاورغاء ومعرفة مصير المفقودين وكيفية إتمام إجراءات دفنهم، وإصدار شهادات وفاة لمن تثبت وفاته وتقديم المتهمين للعدالة.

كما طالبت الرابطة النائب العام بإصدار تعليماته للجهات المعنية بالبحث والتعرف على المفقودين، ووضع آليات للكشف عن مصيرهم دون تمييز، وسرعة البدء بمطابقة عينات الحمض النووي الخاص بالأسر مع الرفات الموجودة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا