أكثر من 800 غريق في محاولات الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط هذا العام

قالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها اليوم إن عدد الوفيات المسجلة في البحر المتوسط بلغ 686 شخصا منذ مطلع العام، موضحة أن هذا العدد لا يشمل ضحايا السفينة التي غرقت قبالة ليبيا أمس الخميس.

وأضافت المنظمة في تقريرها أن عدد المهاجرين الذين دخلوا أوروبا عبر المتوسط، بلغ حوالي 36 ألفا و670 مهاجرا، بانخفاض نسبته 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكدة أن أعدادا قليلة من المهاجرين وصلت إلى إيطاليا ومالطا وقبرص على عكس السواحل الأوروبية الأخرى.

وأشارت المنظمة إلى أنه في حال تأكد عدد الوفيات في حادث الغرق قبالة ليبيا فقد تصل وفيات هذا العام إلى أكثر من ثمانمئة شخص.

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