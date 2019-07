إرسال الشحنة الأولى من تجهيزات مستشفيي الظهرة والشمالية القرويين

المتوسط

أكد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسي إرسال الشحنة الأولى من تجهيزات مستشفى الظهرة القروي والشمالية القروي، ليتمكن العناصر الطبية والطبية المساعدة من تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين .

وأشار عيسى إلى أن الشحنة الاولي تتمثل في أسرة طبية وبعض الاجهزة الضرورية لتشغيل المستشفيات، لافتا إلى أن هناك شحنات أخرى ستصل بني وليد خلال الفترة القليلة القادمة.

وبين أن هذه الشحنة تأتي من ضمن خطة عمل وزارة الصحة لهذا العام بدعم كافة المستشفيات ومن بينها القروية.

وفي السياق نفسه أكد عضو اللجنة المشكلة لمتابعة المستشفيات القروية سامي سلامة الوداني ان الشحنة سيتم تسليمها للمستشفيات القروية ومتابعتها لضمان استفادة المرضي بيها.

